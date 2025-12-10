Георги Илиев: Берк е бъдещето на Черно море

Стопкадър Ютуб

Легендата на Черно море Георги Илиев изрази мнение за представянето на родния му клуб през есенния полусезон.

Дойдоха много нови лица и повечето от тях записаха доста минути. Това, което можем да отбележим, е прогресивното нарастване на тази вертикална игра, и до голяма степен тя носи успехи. Има доста вариативност в атака и доста състезатели, които в разредени пространства и в играта един на един, може да направят разликата, започна Георги.

Поздравления за Георги Лазаров. Радващо за нас като българи и за мен като футболист, излязъл от Черно море, е, че двама млади български играчи – Лазаров и Николай Златев, вкараха половината голове. От друга страна обаче това говори, че въпреки наличието на толкова футболисти в атака, и особено на 4-5 чужденци, те нямат нужните показатели като голове и асистенции. Може би, от тях повече трябва да се изисква, продължи той.

Мисля, че Черно море привлича качествени играчи от чужбина и ще намери изпълнител с профила на Мазир Сула. Черно море е печеливш, когато на позцията номер осем е Васил Панайотов. Той играе успешно в двете фази, и така зад гърба на нападателя има конкретен футболист, който да захранва фланговите играчи и централния нападател с по-качествени топки, заяви още рекордьорът по изиграни мачове в елита.

Надявам се също Черно море да намери тази личност след Даниел Димов, който да е стожер и да има лидерски качества. Берк Бейхан има потенциала, той е бъдещето на Черно море, както и Ники Златев. Но ние говорим за опитни играчи, които имат и характер да водят отгбора. На Берк му трябва време, за да бъде тази фигура, която е нужна пред защитата, и да придобие тези лидерски характеристики, добави Илиев.

Черно море определено има потенциал и дано акцентират върху няколко позиции, и да вземат качествени попълнения. Които поне да са като тези, който дойдоха и заиграха, като Лазаров, като Кристиан Томов, който е страхотно момче. Нещо, което ми е чудно, е как Пламен Илиев ще приеме тази позиция на втори вратар. Ще е интересно да видим как ще са развият събитията, завърши Георги Илиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!