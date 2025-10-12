Георги Иванов: Това е пътят

кадър: БНТ

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори след разочароващото поражение на България от Турция с 1:6. Функционерът напусна Националния стадион "Васил Левски" около 2:00 часа, въпреки че срещата приключи около полунощ.

"Смятам, че през първото полувреме футболистите показаха, че имат възможности, но през второто допуснахме индивидуални елементарни грешки. Напълно е нормално такъв да бъде резултатът, след като се допускат такива грешки в такива мачове, които се играят на много високо ниво", започна пред Спортал Иванов.

Президентът на БФС бе запитан и дали от централата ще наложат моментални промени, на което Иванов отговори, че правилникът не може да бъде променен веднага.

"Вие, ако трябва да знаете правилата във Футболния съюз, ние приемаме юни месец това, което ще бъде за следващия сезон, така че правилата не могат да се променят всеки месец или, когато поискаме. Направили сме това, което е възможно – четири човека българи играят във всеки един отбор. Тези, които не са платили тази такса, която я има, смятам, че ще бъде дълъг процесът, за да можем да излекуваме българския футбол."

След това президентът допълни, че не знае колко точно ще бъде необходимият оздравителен период за възстановяването на най-обичания спорт, като подчерта, че за да излезем от кризата ще бъде необходима помощ и от държавата.

"Никой не може да каже колко дълъг. Смятам, че трябва да имаме подкрепа от държавата, обсъждахме със спортния министър доста неща до сега, за които бяхме горе. Неприятно е за всички, нормално – за 10 минути да ти вкарат три гола по такъв начин... Смятам, че отборът трябва да се вдигне, за да има мотивацията да играе мача, който имаме сега с Испания. Показахме през първото полувреме, че можем да се противопоставяме, но когато правиш елементарни грешки на това високо ниво – повтарям го втори път – е много трудно да победиш или да постигнеш добър резултат", каза още Иванов.

Функционерът бе запитан и как може да бъде мобилизиран отборът само за два дни след този лош резултат, тъй като квалификацията срещу Испания ще бъде на 14-и октомври (вторник).

"Треньорският щаб трябва да направи всичко възможно, знаем срещу кого ще играем. Това е пътят. Паднахме се в много тежка група, знаехме каква е. Имаме идея как да се развиваме в бъдеще време. Знаем, че тези квалификации са ужасни като съперници. Знаете класата на всеки един от тези отбори, а пък знаете индивидуалната класа на тези футболисти. Така че, каквото и да си говорим, резултатите не са добри, но пък някой път трябва да достигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре", продължи Иванов.

