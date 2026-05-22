Георги Иванов-Геша празнува рожден ден

Личен празник днес отбелязва една от изявените фигури в българското първенство през 90-те години на миналия век - двукратният шампион с Левски Георги Иванов - Геша.

Роден на 22 май 1967 година в горнооряховското село Правда, той е юноша на Спартак (Варна). Първите си стъпки в мъжкия футбол буйният младеж прави в Черноломец (Попово) - при легендарния Цоньо Василев, пишат на страницата на "Голове, метри, секунди" във Фейсбук.

След това играе за Черно море с треньор Божил Колев (с "моряците" прави дебюта си в "А" група), а за кратко е и в Лудогорец при друга ярка фигура на варненския футбол - Стефан Богомилов

Между 1991 и 1993 година е в Добруджа, като там работи с Петър Жеков, Данко Роев и Илия Илиев. Следва трансфер в Левски, като с изключително силния тим на "сините", предвождан от Георги Василев, постига и най-големи успехи

Два пъти става шампион - през 1994 и 1995 година, печели Купата на България (1994 г) и и играе в паметни европейски мачове като драматичната победа над Рейнджърс.

Oпределя себе си като "потомствен левскар" и признава, че идолите му са Павел Панов, Наско Сираков и Божидар Искренов.

Следват престои в Славия, Спартак (Варна) и Спартак (Плевен). След края на състезателната си кариера е треньор в дузина наши клубове.

Работи в Черноморец (Балчик), предвожда още Спартак (Варна) - на три пъти, Доростол (Силистра), Локомотив (Горна Оряховица), Беласица (Петрич), Светкавица (Търговище), Девня, Несебър и Волов (Шумен). Бил е и главен мениджър на Спартак (Варна).

В края на 2023 година застава начело на Септември (Тервел).

