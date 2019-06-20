Георги Китанов ще играе в Румъния

Вратарят Георги Китанов осъществи трансфер зад граница. Стражът бе освободен от ЦСКА-София, след като през миналия сезон игра под наем в Черно море, пише Sportal.bg.

24-годишният Китанов подписа с румънския Астра (Гюргево), където до зимата се подвизаваше националът Пламен Илиев. Договорът на Китанов е за 3 години.

През миналия сезон Астра остана на 5-о място в крайното класиране в месното първенсто. Тимът стигна и до финал за Купата, където загуби от Виторул (Констанца).

Заедно с него в румънския клуб пристигнаха още 26-годишния офанзивен халф Флорентин Матей (договор за 1 година) и нигериецът Гуднес Аджаи, който е брат на играещия в английския Уотфорд Айзък Съксес.

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