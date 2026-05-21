Георги Клисурски се връща като зам.-кмет в Столичната община

снимка: МС

Георги Клисурски се завръща като заместник-кмет по направление "Финанси", съобщиха от Столичната община.

През последните месеци той беше служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. Преди това, 10 септември 2025 г., беше назначен за заместник-кмет на Столичната община с ресор "Финанси и здравеопазване", предава БНР.

От 26 май той отново ще бъде част от екипа на кмета Васил Терзиев.

По думите на Клисурски плащанията за София са били ускорени през март и април, а средствата са за проекти, предвидени за финансиране по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Като една от основните задачи, изпълнени в качеството му на министър, той посочи разплащането на средства към общините по проекти с държавно финансиране.

