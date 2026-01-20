Георги Куртев напомни: В България месиите много бързо се изтъркват

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Румен Радев днес депозира оставката си като президент.

Определено различните групи виждат различни неща в действията на президента. Едни виждат в него спасител и го чакат от години, което е една трудна задача, тъй като той разклаща една стабилна институция с оставката си. Всичко е обусловено от този вакуум и то при наличието на девет парламентарни групи. Има липса на центристи, на този, който да обедини поляризацията, която тече в политиката. Това е трудно да се направи. Сега в кампанията Радев трябва да се заяви какъв е той – центрист или нов Орбан.

Това коментира пред Нова тв журналистът Ружа Райчева.

Протестите не скандираха за Радев. В речта си той открадне от всички партии по нещо. В момента обществото е видимо разделено и то иска да види ясни позиции от своите лидери накъде ще гледаме – на изток или на запад. Радев е псевдоцентрист, тъй като още не е съобщил къде е той, коментира Георги Куртев.

Изобщо не е ясно какво ще стане в предизборната кампания и какво ще се случи в следващия парламент. Но да не забравяме, че месиите в България много бързо се изтъркват. Ще ми припомня царя, Слави Трифонов. Радев много бързо влиза в политическия калабълък и трябва бързо да се позиционира, за да не свърши бързо, коментира още той.

