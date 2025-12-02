Георги Кузмов: Хора молеха полицаите да се намесят, а те не помръднаха

Булфото

"Всичко е почистено. Кофите са прибрани. Може би има несъбрани кофи около малките улички около бул. "Дондуков"".

Това заяви пред БНР кметът на столичния район "Оборище" Георги Кузмов след снощните протести и щетите след ескалацията в района на централата на ДПС-Ново начало.

"Има извадени колчета на доста места. Голямата щета е клубът на ГЕРБ, който е потрошен", добави той в предаването "Преди всички".

"Моето генерално учудване беше, че толкова много полиция имаше при централата на ДПС и нямаше нито един полицай в клуба на ГЕРБ, който е на 50 метра. Имаше хора, които молеха полицаите да се намесят и да спрат това събитие, което се случваше там – трошенето, но те не помръднаха, те не се намесиха в това нещо", коментира Кузмов и добави:

"Това, което аз видях, е, че загасна токът в централната част на "Оборище" и точно тогава започнаха бомбите силно да се чуват. Аз не съм имал възможност да говоря с шефовете на "Електрохолд", но това, което знаем, е, че имат съмнение за умишлена намеса в спирането на тока – този пожар, който е предизвикан. Той съвпадна абсолютно с изостряне на обстановката".

Другото учудващо за районния кмет е защо е бил преграден булевардът. Там стана стълкновението, отбеляза той.

Кузмов наблегна на младежите с качулки, които, по думите му, са чупели всичко, което им попадне. За него това е недопустимо. Видно е, че това беше подготвено да се случи, категоричен бе той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!