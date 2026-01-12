Георги Лозанов: Aко президентът излезе с партия, ще е кандидат за българския Обран

снимка: Bulfoto

Медийният експерт доц. Георги Лозанов смята, че ако президентът излезе с партия, което по думите му е възможно, ще е кандидат за българския Обран.

"Самият Обран ще излезе от властта. Кастингът върви - кой ще е българският Орбан. В такава посока се изявяват и Борисов, и Пеевски. Костадинов иска да играе българския Путин", отбеляза доц. Лозанов.

Според политолога проф. Стоянов депутатите трябва да са обрани - необходимо е обединение и големи компромиси.

"Много трябва да се мисли, да се говори и да се действа, ако 2026 е годината България да остане, там, където ѝ е историческото място", добави той.

"ПП-ДБ един път с Радев се опитаха да застанат срещу Борисов и Пеевски, втори път с Борисов и Пеевски - срещу Радев. И в двата случая това много им намали подкрепата. Вече имат горчивия опит от своите взаимодействия в токсичната среда, в която се прави политика", заяви доц. Лозанов пред Bulgaria ON AIR.

Доц. Лозанов е на мнение, че истинската промяна може да дойде само ако гражданският вот се събуди.

"Тези избори дават надежда, че може би гражданският вот ще реши крайния резултат", уточни доц. Лозанов.

Според него Радев не решава сам дали да излезе на политическия терен.

"За Радев ще е протестният вот - тези, които са срещу Борисов, Пеевски и ПП-ДБ", добави доц. Лозанов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!