Георги Лозанов: При изборите в Пазарджик има сериозни съмнения за купуване на гласове

кадър: Bulgaria ON AIR

Публичният дебат не засяга същинските проблеми, а е някаква лицемерна обвивка, в която друго се разменя. Същинският разговор е за това накъде върви България. Винаги темите са руското влияние и свързани с президента, и с върховенството на правото. Това са проблемите, а не Радев колко коли ще кара от НСО.

Това заяви медийният експерт доц. Георги Лозанов в предаването "Денят ON AIR".

"Не си спомням за видима власт след 1989 г. Все някакви кръгове и някакви хора, които са били от тъмната страна. При нас липсва закон за лобизма", каза PR експертът Нидал Алгафари.

Доц. Лозанов отбеляза, че при изборите в Пазарджик има сериозни съмнения за купуване на гласове.

"Създава се впечатление, че всички са маскари, както е казал Бай Ганьо. Наш морален дълг е да правим всекидневен избор между доброто и злото", добави той.

На въпрос започнаха ли в един глас да говорят президентът и опозицията - ПП-ДБ, доц. Лозанов отговори, че ПП-ДБ са превърнати в основна мишена и "ще изчезнат всеки момент от политическата карта".

Той е на мнение, че няма да се свържат с президента Румен Радев.

