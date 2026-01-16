Георги Любенов и Боряна Граматикова ще бъдат водещи за български участник на "Евровизия "

кадър: БНТ

Боряна Граматикова и Георги Любенов ще бъдат водещи на националната селекция за избор на български изпълнител и песен, които ще представят страната ни в международната фаза на конкурса "Евровизия 2026" през месец май във Виена. Националната селекция ще се проведе в три етапа под формата на телевизионна музикална шоу-програма, излъчвана на живо по БНТ 1.

Зад кулисите на бляскавата сцена ще бъде Владимира Илиева, която ще показва на зрителите емоциите, очакванията и преживяванията на артистите в бекстейджа, предава БНТ.

В националната селекция за избор на български представител на "Евровизия 2026" участват Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL и Veniamin.

В първия етап от селекцията – на 24 януари, събота, от 21.00 ч. по БНТ 1 – всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през специалната платформа на БНТ eurovision2026.bg.

Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота, от 21.00 ч. по БНТ 1 – ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. Той също ще бъде определен чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през платформата eurovision2026.bg.

В третата, финална фаза на селекцията – през февруари 2026 г. – победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за конкурса "Евровизия 2026". Песента, която ще представя България във Виена, отново ще бъде определена чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през платформата eurovision2026.bg.

