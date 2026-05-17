Георги Мъндев за Христо Ботев: Да имаш дете на 40 дни и да решиш да загинеш за България...

Родът на Христо Ботев не оставя кръвни наследници. Това каза колекционерът Георги Мъндев в ефира на "Операция История".

В предаването той разказа за живота и съдбата на семейството на революционера, които остават в сянката на поета и на вниманието към историята.

По повод предстоящата годишнина от смъртта на Христо Ботев на 2 юни Мъндев призова българите да се замислят: "Какво направи Ботев, как загина Ботев, защо загина Ботев. Защото той все пак загина за нещо".

"Да си дадеш живота за някаква кауза, макар и толкова голяма, не е било лесно. Да имаш дете на 40 дни и да решиш да загинеш...", изтъкна гостът пред Bulgaria On Air.

На финала той отправи специално послание: "Искам да кажа на всички ваши зрители, които се интересуват от историята, да гледат малко по-критично към фактите, които се издават, защото в последно време много хора започнаха да издават какви ли не неща".

