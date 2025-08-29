Снимка Фейсбук

Шефът на футбола във Варна и региона Георги Мирчев стана дядо за втори път.

Този път неговата дъщеря Мануела роди момченце в Брюксел, което с таткото Радослав кръстиха Руди. Двамата родители имат и дъщеря Грейс.

Според щастливия дядо Георги малкия Руди е дошъл на белия свят с перфектни мерки за футболист, но дали ще го наследи на терена, ще се разбере след години.

Сега най-важното е малкият да расте здравр, бодър и усмихнат, и да се радва на безоблачно детство.

