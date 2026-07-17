Георги Петров: Предлагаме частните болници да минават през обществени поръчки за лекарства

Кадър bTV

След разследването на bTV „Лекарство на всяка цена“, което показа огромни разлики в цените на едни и същи лекарства, управляващите предлагат промени в закона, свързани с начина, по който се разходват средствата за здравеопазване. За законодателните инициативи и очакваните промени в системата - коментар на д-р Георги Петров, депутат от „Прогресивна България“.

Преди 6 години в разследването на bTV беше показан случай с лекарството „Армисарт“, при който разликата в цената достига десетки пъти. През септември столичната онкологична болница „Д-р Марин Мушмов“ го е закупила за 66,34 лева, докато две частни болници – „Уни Хоспитал“ и „Дева Мария“, са го закупили на цена от 1878,12 лева.

Според д-р Георги Петров проблемът не е в това, че действията са незаконни, а в начина, по който се използват възможностите, дадени от закона.

Той определи ситуацията като пропуск в законодателството, който позволява разходването на публични средства по начин, който според него не е справедлив.

„Не е виновен този, който яде баницата, а този, който я дава. В случая законодателят е този, който е дал възможността да се извършват тези неморални продажби на лекарства“, каза депутатът.

По думите му темата не е нова и още през 2019 година от Европа е имало сигнали за начина, по който се разходват публичните средства.

„Много е странно, че 6 години не се намери време да се сменят буквално 3 реда в закона, с което това нещо да се предотврати“, посочи той.

Д-р Георги Петров обясни, че едната от предлаганите законодателни промени е свързана с включването на частните болници в Закона за обществените поръчки.

„Те ще бъдат задължени да провеждат по надлежния ред процедурите, както се провеждат във всички държавни и общински лечебни заведения“, каза той.

Според него това трябва да важи за всички лечебни заведения, които получават финансиране от Националната здравноосигурителна каса.

„Когато става въпрос за нашите пари, всички, всеки един гражданин трябва да може да види къде е и как се харчат неговите пари“, заяви депутатът.

На въпрос колко са щетите от досегашната практика, д-р Петров обясни, че точна сума трудно може да бъде изчислена, тъй като няма достъп до всички договори.

„Истината е, че не може да се даде точна цифра и точна сума“, каза той.

По думите му обаче дори малък процент спестени средства би означавал значителен ресурс.

„На фона, че над 1 милиард са средствата, които се разходват за лекарства, дори 1% да успеем да спасим през тази промяна в закона, става въпрос за страшно много пари“, посочи д-р Петров.

Той допълни, че тези средства могат да останат в здравната система и да бъдат насочени към недофинансирани звена.

„Няма да са никак малко средства и тези средства ще останат именно за тежките, увредените звена в здравеопазването, които са недофинансирани“, каза той.

По повод анализи, според които загубите могат да бъдат между 100 и 170 милиона, д-р Петров заяви, че проблемът е сериозен.

„Много дълбока е тази дупка, в която влизаме и ние все още не можем да кажем категорично колко е, но е много голяма“, каза той.

Втората планирана промяна е свързана с централизирани поръчки за скъпоструващи лекарства.

„Идеята на това централизиране е наистина да се получи най-ниската цена за тези лекарства“, обясни депутатът.

По думите му чрез рамкови споразумения болниците ще могат да закупуват медикаментите на контролируема цена чрез здравното министерство.

Промените ще обхванат лекарства, свързани с тежки заболявания, включително за деца и онкоболни.

Редактор "Екип на Петел",

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