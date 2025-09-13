Георги Рачев: На първия учебен ден с чадъри и затворени обувки, чакаме 10 литра на квадрат дъжд

Кадър БТВ

Дъжд ще се лее на първия учебен ден. На много места има вероятност да паднат повече от 10 литра на квадратен метър. Носете чадъри, като децата трябва да бъдат с по-затворени обувки и връхни дрехи, съветва климатологът проф. Георги Рачев, предаде Телеграф.

В западната половина на България ще вали. Още в неделя следобед и привечер ще нахлуе по-хладен въздух, който ще обхване западната половина на България. През нощта и сутринта на 15-и ще си вали. Ще бъде и хладно.

„Прогнозата за първия учебен ден се обърна на 180 градуса. Първоначално прогнозата беше, че ще бъде слънчево и топло, а сега тя показва, че ще бъде дъждовно, хладно, та дори и ветровито“, обясни още той. В градовете няма да е толкова силен вятърът, но ще го има. За съжаление в половин България ще вали и в този важен час между 9 и 12 часа. След това дъждът ще се пренесе в източна посока и на запад ще се установи слънчево време.

Температурите няма да са високи. За София те ще бъдат между 18-20 градуса към 10 часа сутринта. В Пловдив ще бъде по-топло - между 20 и 23 градуса. Същото ще бъде в Стара Загора, Варна и Бургас. По-хладничко ще бъде в района на Плевен и Велико Търново, където температурите ще бъдат около 20 градуса между 10 часа сутринта.

