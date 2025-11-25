Георги Рачев: Вадете коженото яке от утре, само за кисело зеле с някакво питие

Кадър БТВ

Месец до Коледа - изращаме много топъл ноември, но от утре ще извадя кожените якета, защото ще стане малко по-хладничко. Но без бели мечки. Така започна прогнозата си за времето проф. Георги Рачев пред bTV, цитира Блиц



Предстои ни нова сериозна валежна обстановка. Ще вали много. Студът е над Западна и Централна Европа.

Петрич на два пъти улиците бяха пълни с вода. В Северна Македония също ще вали, в Гърция и в Албания също, продължи той.



В София валежната обстановка започва от утре и ще продължи до събота, включително с понижение на температурите.

От 1-ви започва едно затопляне, а нали говориха, че ще вали сняг - гледах, гледах, но не видях. Ще видим. Тогава средната месечна температура ще е от половин градус до четири и половина, уточни още климатологът.

На връх Тодорка до второ пришествие само снежинки. Ще започне да си трупа и сняг, за радост на скиорите.

В Смолян също ще има висок интензитет на валежи.

В Пловдив всичко си е наред. Малко мъгла, по-ниска температура, но ще пробие отново и по-топлия въздух. И камъни да посадиш, ще раждат.

Във Варна е същото - няма да е много рязка промяната, но ще повали.

В Плевен е едно пасторално късно есенно време - само за кисело зеле с някакво питие. С повече валежи в съботния ден. Иначе температурите продължават да остават положителни.

