Георги Свиленски: Пеевски е с гъдулката, а Борисов е мечката

„Борисов започва да осъзнава, че партията му е превзета от Пеевски.“ Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Георги Свиленски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Свиленски определи поведението на Борисов като проява на унижение спрямо министър-председателя и председателя на Народното събрание. Според госта Наталия Киселова би следвало да си подаде оставката след обидите към нея от страна на Борисов.

Членът на ПП „Непокорна България“ беше категоричен, че предсрочните избори са неизбежни и задължителни. Той допълни, че Борисов най-накрая е осъзнал, че е съществуването на партията му е заплашено от Пеевски.

„Ако Борисов склони за официално управление с Пеевски, то това ще бъде краят на неговата партия и аз не вярвам да стигне дотам, въпреки че в момента Борисов прави, каквото Пеевски му казва. Пеевски е с гъдулката, а Борисов е мечката“, каза още гостът.

