Георги Тошев представя биографична книга и филм за Катя Паскалева

кадър: БНТ

На 18 септември 2025 година Катя Паскалева навършва 80 години – някъде в невидимото и в паметта ни. Много звезди преминават с блясък на сцената и екрана и угасват тъй бързо, както са изгрели. Мария от "Козият рог" беше орисана от Катя Паскалева да живее вечно, да търси любовта и да е готова да умре за нея.



Мария е звездната роля на Катя Паскалева, но тя има още много роли в един живот, отдаден на театъра и киното. Във всяка от тях актрисата има само една амбиция – да е истинска!



Авторът на новата книга "Тишина от думи" Георги Тошев е бил близо до Катя Паскалева, предава plovdiv24.bg. На сцената – играли са заедно в пиеса, но и в живота. Получил е от нея като подарък едно изречение, което винаги носи със себе си. А след смъртта ѝ – няколко кашона със снимки и бележките, които тя пише в болницата, когато болестта вече е отнела гласа ѝ. Какво иска да ни каже голямата актриса в тези бележки, когато вече се сбогува с живота си? В тази книга Георги Тошев свидетелства за един живот, за който много неща не знаем. В нея авторът включва бележки, записки и фотографии от личния архив на актрисата, които се публикуват за първи път.



Премиерата на книгата "Тишина от думи" на издателство "Книгомания" ще бъде в Пловдив и в София, заедно с документалния филм "Катя и Слона. Техният Пловдив" на журналиста Георги Тошев, осъществен с финансовата подкрепа на община Пловдив.



Филмът е посветен на 80-години от рождението на Катя Паскалева и 90 години от рождението на художника Георги Божилов – Слона. Лентата разказва за тяхната бурна любов на фона на културния подем на групата художници и актьори в края на 60-те – началото на 70-те години в гр. Пловдив.

