Георги Тошев за Бардо: Не просто човек, а една епоха. И Сен Тропе вече не е същият

Кадър Youtube

"Преди около 15 години, в края на септември, съдбата ме срещна случайно с Бриджит Бардо в Сен Тропе. Не на червен килим, не сред светкавици. А просто на улицата. С две кучета. Остаряла, с яке без ръкави, без суета, с косата небрежно хваната, с цигара в ръка. Истинска." Това написа във фейсбук журналистът, документалист и писател Георги Тошев за актрисата, която почина днес.

Ето какво още си спомня той за голямата звезда:

"Хората я заговаряха спокойно, човешки.

За местните тя не беше звезда. Беше съседката. Жената от квартала.

Онази, която последна щеше да напусне това място.

Някога световен секссимвол, актриса и певица, тя избра да се откаже от славата, за да посвети живота си на животните.

А днес… днес тя си тръгна.

Не просто човек, а една епоха. И Сен Тропе вече не е същият."

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!