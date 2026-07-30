Георги Тошев за Милен Цветков: Липсата на гласа му се усеща в точния момент

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Известният български журналист и продуцент Георги Тошев сподели дълбоко личен и емоционален пост в социалните мрежи, посветен на своя колега и приятел Милен Цветков. Поводът за трогателните думи е 60-годишнината от рождението на обичания телевизионен водещ, който изгуби живота си при трагична катастрофа през 2020 година.

В поста си Тошев публикува архивна снимка на Милен Цветков от младежките им години – времето, в което двамата се запознават и започват своя професионален път. Журналистът описва Цветков като човек, който никога не е бягал от неудобните въпроси и е отказвал „да превръща истината в удобство“.

„В живота ни има хора, чието отсъствие не се измерва с годините, а с липсата на гласа им в точния момент“, пише Тошев в личния си профил.

Той изразява съжаление за отнетата възможност разговорът помежду им да продължи, подчертавайки, че мълчанието променя света много по-бързо от неудобната истина, пише Блиц.

В края на своето послание Георги Тошев загатна и за предстоящ проект. Той сподели, че в нова книга ще разкаже неизвестни досега истории за Милен, включително и за съвместна идея за телевизионно шоу, което е имало потенциала да прикове вниманието на цяла България, но е останало нереализирано.

Редактор "Екип на Петел",

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