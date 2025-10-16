реклама

Георги Тошев заминава от България

16.10.2025

Кадър БТВ

Според Георги Тошев bTV е взела правилно решение за предаването "Преди обед", гонейки Венета Райкова от ефир. По думите му зрителите заслужават добро съдържание, поднесено от хора, които се ползват с доверие, предаде Днес.бг

В интервю за DW Тошев заяви, че българските телевизии тъпчат на едно място, не предлагат алтернативи, а се страхуват да изпуснат и малкото реклама, която е останала.

"Дебатът не е между Георги Тошев и Венета Райкова. Не познавах тази жена, която от 30 години е в този бизнес, макар да знам коя е. Тя имаше шанса, работейки с мен и екипа ми, да се качи на друго ниво като телевизионен водещ. Тя е работила във формат, успешен тогава, но днес времената са други. Тя имаше шанса, ако познаваше добре стандартите на съвременната телевизия, в този часови пояс да се развие като друг тип водещ с други стандарти", обясни журналистът за пламнатала вражда между него и водещата. 

Тошев обяви, че сега се готви да е част от мисия на "Грийнпийс".

"Заминавам за два университета в Япония - в Киото и Осака, където ще изнеса лекция за Четвероевангелието и ще покажа един от моите филми. Ще снимам един изключителен преподавател, който преподава български език, история и литература там. След пети ноември ще мисля за това под каква форма и къде да се върна в медиите. Има обаче и нещо много тъжно, което ми се случи: Аз бях най-търсеното име в Гугъл не заради книга за Невена Коканова или филм за Силви Вартан, а заради скандал с Венета Райкова. А Венета Райкова ми вдигна и цената. Това е симптоматично за нивото на българската журналистика", допълни той. 

 

Пешо от Виница (преди 37 минути)
Голям гей представител си ,брато! Много голям,пък и в чужбина се котираш...Още се помнят изцепките ти в Южна Америка ,та  се наложи да те шият в болницата -секса с надарен мулат е нещо страхотно ,но и опасно. Дано да си си взел поука....Голяма секта са обратните-навсякъде се поддържат и подкрепят-евалла за което! 

