Георги от Разлог покори връх Манаслу в Непал

Снимка: Facebook / Георги Колевичин

Георги Колевичин от Разлог покори връх Манаслу в Непал. Новината бе съобщена от Община Разлог, откъдето е родом алпинистът.

Той стъпва на върха в 6:00 часа на 25 септември. Миналата година Колевичин успя да изкачи и връх Ленин в Киргизстан.

По първоначален план изкачването на Манаслу е била предвидена за края на месеца, но благоприятен прозорец във времето е наложил целта да се осъществи седмица по-рано, допълва Bulgaria ON AIR.

В момента българинът се намира в базовия лагер. След два-три дни почивка предстои да потегли на няколкодневен трекинг към Катманду.

Манаслу е осмият по височина връх в света. Намира се в Хималаите на около 70 км източно от Анапурна. В превод от санскрит името означава "Планина на духа".

За първи път е изкачен успешно от японска експедиция през 1956 г.

