Георги се срещна с Дженифър Лопес и онемя

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ, dvsross, Уикипедия

Български гримьор е имал редкия шанс да се изправи очи в очи срещу световна знаменитост. Георги Русев се срещна с Дженифър Лопес по време на филмовия фестивал във Венеция. Там гримьорът премина по червения килим заедно със своята клиентка Алекс Богданска.

Видях се с Дженифър след концерта и буквално буцата още стои в мен. Да видя тази жена на живо и да разговарям с нея, е невероятна емоция. Помислих, че приключва там. Окей, виждаме се, емоции и така нататък, призна Георги.

Тръгвам си и после виждам как тя качи мои снимки, които бях направил по време на концерта. Тя си ги сподели на два поста, снимките, които бяха направени от мен с телефона ми. Това означаваше много за мен, защото не си качи снимките от нейния фотограф. Явно моите снимки с нещо са я докоснали, допълни Русев.

Когато се срещнах с Дженифър, й признах, че изключително много се старая в това, което правя в света на грима, и се надявам един ден да имам възможността да работя с нея. Споделих също, че много добре осъзнавам, че това е нещо което не просто може да го мечтаеш, а трябва да работиш за тази мечта, за да бъдеш готов за това нещо, каза още гримьорът.

Мисля, че тя остана много впечатлена от това, че не е просто една мечта за която бленувам, а работя зверски за тази мечта. Надявам се един ден, когато се случи, аз да бъда максимално готов за нея, завърши в „Преди обед“ Георги Русев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!