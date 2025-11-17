Георгиев: България е успяла да навакса трите години изоставане в реформите в област „Правосъдие“

Снимка: Булфото

България е успяла да навакса изоставането по мерките в Плана за възстановяване и устойчивост в частта за върховенството на закона. Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев по време на редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС, което се проведе днес в Брюксел. Дискусията беше посветена на годишния диалог за правовата държава и последния доклад на Европейската комисия, публикуван на 8 юли 2025 г., посочва Нова телевизия.

Министър Георгиев определи диалога като ключов инструмент за взаимна отчетност и за укрепване на високите европейски стандарти. Той представи постигнатия от правителството напредък по реформите в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост в областите „Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие“, „Антикорупция“, „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“ и „Подобряване на рамката за несъстоятелност“. България е успяла през изминалите 10 месеца да навакса изоставането си от последните 3 години в реформите в област „Правосъдие“, предвидени в Плана, подписан през април 2022 г. Министърът отбеляза, че последната голяма реформа е новия Закон за лобизма, който е изработен, след консултации с ЕК и ОИСР и предстои да бъде подложен на обществено обсъждане.

В изпълнение на препоръките от Годишния доклад Министерството на правосъдието е подготвило проект за подкрепа по Инструмента за техническа помощ на ЕС, насочен към повишаване на капацитета за разследване на корупция по високите етажи на властта. Проектът е подаден за оценка, като очакваното одобрение ще допринесе за изграждането на специализиран капацитет и за засилено междуинституционално сътрудничество при тежки корупционни разследвания.

Министър Георгиев информира Съвета и за редица други законодателни инициативи в областта на административното и гражданското право, дигитализацията на административното правосъдие и укрепването на механизма за отчетност на главния прокурор – мярка, насочена към засилване на ефективния съдебен контрол.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!