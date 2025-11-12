Георгиев: България подкрепя изискването за единодушие при вземане на решения за външната политика на ЕС

Снимка: Булфото

България последователно се противопоставя на предложения за отпадане на изискването за единодушие при вземане на решения в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз (ЕС), каза министърът на външните работи Георг Георгиев в отговор на въпрос от депутата от "Възраждане" Златан Златанов, посочва БТА. Той е публикуван на сайта на парламента.

Като взема решения с единодушие, ЕС ясно демонстрира своята способност да действа по решителен начин в отговор на множеството геополитически предизвикателства през последните години при отчитане на националната чувствителност на държавите членки, посочва министърът. Според него следването на подобен приобщаващ подход гарантира дълготрайния характер на взетите решения и тяхната ефективност. Решенията с квалифицирано мнозинство обичайно не отразяват същото ниво на политически ангажимент, посочва в отговора си Георгиев.

Вярваме, че в настоящата сложна геополитическа ситуация е изключително важно ЕС да запази своето единство, отчитайки интересите на всички държави членки, като прилага приобщаващ подход, който да гарантира високо ниво на политическа подкрепа от държавите членки и демократична легитимност на решенията на ЕС, отбелязва още външният министър.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос предложи преди седмица с единодушие да се приемат само решенията за начало и край на преговорите с кандидатстващите за присъединяване държави. Според Кос Съветът на ЕС трябва да обмисли предложението за ограничаване на гласуванията с единодушие и да позволи воденето на технически преговори и въвеждането на технически мерки, без непременно да има съгласие от всички 27 държави от ЕС.

