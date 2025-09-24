Георгиев: Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство и да заминават на фронта

Кадър БНТ

Ангел Георгиев проведе брифинг в Народното събрание, посветен на „избирателната дипломация“, която според него водят министър-председателят и Министерството на външните работи. Поводът е нашумелият случай с българина Любомир Киров - инвалид с една здрава ръка, който въпреки това е бил мобилизиран в Украйна.

„Сигнализирахме правителството за случая чрез народният представител Стоян Таслаков, председател на Комисията за политиките за българите в чужбина. Реакцията на външното министерство беше официална позиция, че Любомир Киров е украински гражданин и съответно има задължения по украинското законодателство, включително мобилизация, понеже има двойно гражданство“, каза пред журналисти народният представител от „Възраждане“.

Той остро разкритикува разнопосочните позиции на управляващите, като посочи, че първоначално премиерът Росен Желязков е говорил за връщане на украински деца от лагери в Русия, а след обществения натиск лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е излязъл с противоположна позиция, обещавайки съдействие.

„Искам да подчертая, че още през 2013 г. Бойко Борисов заяви, че бесарабските българи са украински граждани и украинците могат да правят с тях каквото пожелаят. Тогава отказа българската държава да ги защити. Сега виждаме, че когато има медиен шум, властта реагира, а когато няма - не се прави нищо. Това е избирателна дипломация, дипломация на кризисния пиар“, беше категоричен Георгиев.

Той подчерта, че България разполага с всички механизми да въздейства на Украйна и че сегашната власт реагира само когато е застрашен имиджът на правителството.

„На практика всеки един български гражданин може във всеки един момент да бъде изоставен на произвола на съдбата, ако не се вдигне медиен шум. Това са пороците на българската дипломация.“, каза още народният представител.

В заключение Ангел Георгиев заяви: „Това е една провалена държава, която не следва българските национални интереси. Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство и да отидат на фронта в Украйна. Мястото им е там, защото не защитават българските национални интереси, а действат избирателно.“

