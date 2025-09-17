Гергана Гунчева: Можеше да ни убие с големия ми син

Кадър БТВ

Спортната журналистка Гергана Гунчева сигнализира за поредното безумие на пътя след зачестилите инциденти, най-вече в София. Русокосата къдрокоса водеща от bTV, която е Мис България 2004, разказа как е била притисната и тормозена от агресивен шофьор в столицата, предаде Блиц.

"Можеше да ни убие с големия ми син на Околовръстното", написа Гунчева във "Фейсбук" след опасната случка. За щастие не се стига до сериозен инцидент.

Публикацията на журналистката:

"На 15 септември един безразсъден човек се самоуби, карайки с 218 км/ч. Части от тялото му бяха разпръснати по пътното платно. В края на деня автомобил с номер С**** можеше да ни убие с големия ми син на Околовръстното.



Нямам видеорегистратор, но ще си сложа и призовавам всички да го направят. И децата знаят, че ограничението е 80 км/ч.



Шофьорът на този автомобил ни настигна с много по-висока скорост, започна да присветва и, когато не се отместих, ни изпревари отдясно.

Сигнализирах му, за да напомня, че тази маневра е опасна и извън правилата за движение, а той какво направи?! Натисна няколко пъти рязко спирачката пред мен, за да ми покаже какъв „мъж“ е и да ме сплаши… Показваше и различни пръсти. Той е над закона.

Ударилият се с 218 км/ч в 9:30 сутринта на Ботевградско шосе също е над закона… Много други са като тях!



Аз обаче искам да науча децата си да спазват правилата с пример. Искам да мога да ги закарам живи и здрави до тренировка, защото те гледат към бъдещето, а не към дивана, ракията и показването на надмощие. Снимката я направи синът ми - стреснат, това успя да заснеме. Не искам да се страхувам всеки път, когато изляза на улицата.



Не искам, когато близките ми тръгнат на път, да се кръстя. Малко ли ви бяха фаталните катастрофи? За къде бързате? Какво показвате с такива действия?"

