Гергана Куцева, Български фонд за жените: Заснемането в кабинетите е насилие, унижение и експлоатация

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Случаите със заснемане на жени в козметични салони и лекарски кабинети не са единични, засегнатите са десетки хиляди, това заяви по Нова нюз Гергана Куцева от Българския фонд за жените. Тя подчерта, че това е полово базирано насилие с цел сексуално унижение, а излъчването им в порнографски сайтове е сексуална експлоатация.

Сигналите вече са стотици, но мащабът на проблема е много по-голям, коментира Куцева. Тя обясни, че за съжаление проблемът в същността си е културен и резултат от патриархалната култура, която предполага, че мъжете имат едва ли не право да оглеждат, обсъждат и унижават жени.

Според представителката на Българския офнд за жените, би било много силно послание, ако пострадалите подадат колективен иск. Тя обясни, че така делата няма да са само за нарушаване на тайната на личните данни, а едно дело, което да стане символ за промяна в законодателството, които да защитят правата на жените.

