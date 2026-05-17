Гергана Стоянова: Дара, ти си абсолютен феномен, светът ще те грабне

Популярната актриса Гергана Стоянова публикува емоционален пост след грандиозния успех на Дара.

Ето какво написа Стоянова в личния си профил във Фейсбук:

Дара току-що направи пълно и кърваво клане на Евровизия!

Кажете ми, уважаеми господа критици, колко точно боли, когато едно българско момиче на име Дара ви преподава уроци по достойнство, трудолюбие, воля и разпилява напудрения европейски слугинаж на пух и прах. Питам просто, от чист професионален интерес. И се надявам да замълчите пред този грандиозен триумф!

Поздравления за създателите на тази песен, хореографите, стилистите, продуцентите, БНТ и целия екип зад Дара! Професионална работа, хора!

DARA/Darina Yotova ти си абсолютен феномен!

Сега теб светът ще те грабне, а ние ще се чудим какво са правим догодина.

Ето ни и таралеж в гащите.

