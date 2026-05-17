Гергана Стоянова: Дара, ти си абсолютен феномен, светът ще те грабне
Снимка Фейсбук
Популярната актриса Гергана Стоянова публикува емоционален пост след грандиозния успех на Дара.
Ето какво написа Стоянова в личния си профил във Фейсбук:
Дара току-що направи пълно и кърваво клане на Евровизия!
Кажете ми, уважаеми господа критици, колко точно боли, когато едно българско момиче на име Дара ви преподава уроци по достойнство, трудолюбие, воля и разпилява напудрения европейски слугинаж на пух и прах. Питам просто, от чист професионален интерес. И се надявам да замълчите пред този грандиозен триумф!
Поздравления за създателите на тази песен, хореографите, стилистите, продуцентите, БНТ и целия екип зад Дара! Професионална работа, хора!
DARA/Darina Yotova ти си абсолютен феномен!
Сега теб светът ще те грабне, а ние ще се чудим какво са правим догодина.
Ето ни и таралеж в гащите.
