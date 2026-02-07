Гергана Стоянова: "Фанагория" не беше просто конна база. А 7 невинни живота са унищожени по най-жестокия възможен начин

Снимка: Фейсбук, Г. Стоянова

И Гергана Стоянова беше привлечена за каузата "Фанагория". От конната база във Варна, която изгоря до основи, а седем от конете загинаха, са потърсили актрисата за помощ.

"Има една дума, която много обичам. И не мога да произнеса без да се разплача. Милосърдие. И напоследък смисълът на тази дума избледнява и едва чувам тъничкото ѝ безпомощно гласче", написа тя във фейсбук страницата си.

Ето какво още пише там:

"Отварям Fb и попадам на изобилие от коментари за тройното убийство (с десетките предположения, фантасмагории и лъжи), за семейството – мъчители на животни, печелили от прекършени гръбначни стълбове на невинни създания срещу солидни суми, за Епстийновия остров и потресаващите свидетелства за сексуални издевателства, разчленявания на бебета, секти и тайни общества.

Умът ми не го побира. Докато си ходим на фитнес, на работа от 8 до 5, на вилата в събота и неделя... светът е станал нещо друго. Нещо, за което уж нямаме вина. Но всъщност мисля, че имаме. Всички. Има болести, към които не може и не бива да бъдем безразлични. При първите им проявления мозъците ни трябва да сигнализират и да предизвикват реакцията ни.

Непукизъм, безразличие и суета – смъртта на човечеството започва от тях.

А само си представете какво става в мозъчетата на децата ни, когато четат тези публикации. Абсолютно съм убедена, че подрастващите НЕ ТРЯБВА да имат достъп до социалните мрежи. Убедена съм. Не искам децата ни да свикват, че това са нормални новини в "нормален" свят. Не са.

Нищо не можем да направим за вече сторените зверства, но можем да работим за предотвратяването им.

А за една от трагедиите можем да направим нещо конкретно. Както знаете на 20.01 във Варна беше запалена конюшнята в прабългарското селище „Фанагория“ в кв. "Аспарухово". В пожара загинаха 7 от общо 11 коня, изгорени живи. Сред тях имаше и едно бебе. Те не успяха да избягат – огънят е бил точно на входа на конюшнята и животните са се уплашили да преминат през пламъците.

Треньорът Петко Тишев е бил вътре и се събудил от вече разразилия се пожар. Отворил всички боксове и се опитал да спаси колкото може повече коне, но от паника те започват да се дърпат и не успява да ги изведе. От вдишания дим Петко припада и четирите им улични "помияра", както повечето биха ги нарекли, влизат в пожара, започват да го дърпат, да го ближат по лицето и да лаят по него, за да го изкарат навън – така реално му спасяват живота. Ако не са били те и той щеше да изгори жив.

Дали е умишлен палеж или не – води се разследване, но може и никога да не се стигне до истината.

"Фанагория" не беше просто конна база. Това беше място, където идваха деца с ментални и физически затруднения. Сега това място е пепел.

А седем невинни живота са унищожени по най-жестокия възможен начин.

Към мен се обърнаха с молба за съдействие хора от "Фанагория", които загубиха не просто коне, а семейство.

Не можем да им върнем кончетата, но можем да им помогнем да стъпят на краката си и да продължат да работят с любов за конната база.

Публикувам тук банковата им сметка.

Благодаря на всички, които прочетоха до края.

Милосърдие."

IBAN: BG47FINV91501017305404 Получател: Клуб по конен спорт Фанагория

Основание: Дарение

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!