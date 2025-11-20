Гергана Стоянова се предаде пред изкуствения интелект

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Любима на българите театрална и овзучаваща актриса е сред участниците в днешния епизод на „Аз обичам България“. Гергана Стоянова е съперник на джаз певицата Рут Колева, но двете дружно се провалиха на първия въпрос към тях в играта, който им зададе Алекс Сърчаджиева.

Помолихме изкуствен интелект да нарисува една култова фраза от съвременния градски фолклор. Той я видя по този начин. Въпросът е: Коя е тази фраза?, попита двете дами водещата.

На снимката се виждаше как мъж пие бира покрай протестиращи хора около него.

Първа натисна бутона Рут. Дъщерята на именития ни щангист Неделчо Колев заложи на „Кучетата лаят, керванът си върви.“ Това обаче не бе вярно.

След нея безмълвна пък остана Гергана. Бургазлийката само отбеляза, че „той пие, а те го гледат“, но нямаше идея за какво иде реч.

Всеки сам си преценя, издаде верния отговор Сърчаджиева, и провокира окровение от страна на Гергана Стоянова.

Никога нямаше да се сетя, призна по бТВ чаровницата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!