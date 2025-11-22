Гергана Топалова на полуфинал в САЩ

Снимка Pixabay

Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 6 българка победи Бела Пейн (САЩ) с 6:1, 1:0 и отказ на съперничката й след 56 минути игра, предаде БНР.

В спор за място на финала Топалова ще играе срещу 18-годишната американка Акаша Урхобо, която е бивша номер 282 в световната ранглиста.

