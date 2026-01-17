Гергана Топалова отпадна в Буенос Айрес

Снимка Pixabay

Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Българката отстъпи пред третата поставена Далила Спитери (Италия) с 1:6, 4:6 в мач, продължил час и 20 минути.

Седмата в схемата Топалова осъществи пробив в самото началото на двубоя, но италианката веднага изравни и със серия от шест поредни гейма стигна до успешното 6:1, предаде БТА.

Последва доста по-оспорвана втора част, в която Спитери реализира пробив в деветия гейм за преднина от 5:4. Гергана Топалова стигна до 40:0 при сервис на противничката, но италианската тенисистка отрази трите точки за пробив и приключи срещата при втория си мачбол.

