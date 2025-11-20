Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите в САЩ

Снимка Pixabay

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под номер 6 българка победи убедително с 6:0, 6:3 участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Ейва Родригес, а срещата продължи 73 минути.

Топалова не даде нито един гейм на американката в първия сет, а във втория спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3, допълва Спортал.

За място на полуфиналите българската тенисистка ще играе срещу победителката от мача между Бела Пейн (САЩ) и Джесика Бертолдо (Италия).

По-късно днес Диа Евтимова ще играе на четвъртфиналите на двойки на същия турнир. 38-годишната българка в тандем с Елена-Теодора Кадар (Румъния) ще се изправят срещу Ема Бургич (Босна и Херцеговина) и Анита Сахдиева (Украйна).

