Гергана Венкова: „Игра на тронове” ми е религия

След като зае мястото на Мария Цънцарова в сутрешния блок на bTV, Гергана Венкова започна да разкрива пред зрителите все повече от личните си качества и предпочитания. В четвъртък сутрин се разбра, че тя е огромен фен на фентъзи сериала „Игра на тронове”.

„Извъртяла съм го 5 пъти и три пъти продължението, „Домът на дракона”. „Игра на тронове” ми е религия”, разкри журналистката. Тя обаче призна, че е леко скептична за новия сериал от този магичен свят - „Рицарят на Седемте кралства”, защото в него няма да има дракони.

Ефирната половинка на Венкова Росен Цветков също се оказа тотален фен на фантастичната поредица, изпълнена с брутални интриги и жестокост. Той призна, че не е прекарал толкова време от живота си да гледа отново и отново сериала, но пък е ходил на специална фенска екскурзия до Дубровник, където са снимани много от епизодите в „Игра на тронове”.

