Гергана от „Игри на волята”: Ако исках последователи, щях да вляза в „Ергенът”

Отпадналата от „Игри на волята” Гергана заяви, че не е влязла в надпреварата, за да трупа последователи в социалните мрежи. „Ако исках последователи, щях да вляза в „Ергенът”, заяви инфлуенсърката в „На кафе" по Нова телевизия.

Тя коментира отношенията си с Александра, като каза, че те са се обтегнали още от първия ден. Причината била, че тя взела да обяснява на Гергана разни неща за препятствията, без да ги познава по-добре.

Инфлуенсърката каза, че не се чувства предадена от жълтото племе. Тя обаче призна, че се е изненадала от поведението на Тянко на последния съвет, който реши да развали коалицията, която двамата бяха започнали да правят. Извън предаването той ѝ признал, че съжалява за действията си.

