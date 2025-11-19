Гери Гунчева: Националите направиха нещо за първи път срещу Грузия

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Журналистка изпъкна със стилен коментар за успеха на националния отбор по футбол на България с 2:1 над Грузия. Това бе първа победа за „лъвовете“ след пауза от една година и първа за селекционера Александър Димитров.

Без да навлиза в клишета или детайли, Гери Гунчева обясни точно, кратко и ясно как нашите са повалили Хвича Кварацхелия и компания на Националния стадион „Васил Левски“ в последния си двубой от световните квалификации.

Нека да погледнем как дойде победата. Българските национали показаха отлична ефективност, вкарвайки два гола от трите си удара в мача. Те имаха и солидно представяне в защита. Отборът ни допусна само един гол, което не се беше случвало през 2025 година, започна Гери.

Българите владееха топката в едва 23% от времето и осъществиха четири пъти по-малко подавания от грузнците. През второто полувреме нашият отбор имаше само едно докосване в противниковото поле и не отправи нито един удар, концентрирайки изцяло силите си в защита в опазване на преднината от първата част, завършила 2:0, добави по бТВ тя.

