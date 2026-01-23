Гери Малкоданска показа ефектни ястия без никакво готвене

В своята лайфстайл рубрика синоптичката на Нова телевизия Гери Малкоданска показа ефектни начини за поднасяне на храна, без почти никакво готвене. Един от хитрите трикове е превръщането на обикновено варено яйце в сандвич с цветчета.

След като се свари, яйцето се обелва, притиска се с пръчици и се оставя известно време в хладилника. После се нарязва на слайсове и се нарежда върху филийка хляб.

Малкоданска каза също, че шахматното подреждане на два продукта, нарязани на кубчета е много модерно. Нейният пример беше с маслини и сирене.

Синоптичката естет показа и друго причудливо поднасяне на храна - Градина в чиния. При него на дъното на чинията се намазва хумус, а след това отгоре се забиват зеленчуци като свещи на торта за рожден ден. Резултатът е доста ефектен и създава добро настроение.

