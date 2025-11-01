реклама

Гери от "Игри на волята": Почивай в мир, ти беше моята сила, моята светлина в живота ,моят най-добър приятел, моето всичко

Кадър Фб

Инфлуенсърката загуби майка си

Гергана Христева от тазгодишното издание на приключенското риалити „Игри на волята“ е загубила майка си. 30-годишната инфлуенсърка съобщи за тъжната новина в социалните мрежи с емоционален пост, предаде Флагман.

„Скъпа мамо, сърцето ми е разбито, думите не могат да опишат колко много ще ми липсваш Не мога да повярвам, че те няма. Ти беше моята сила, моята светлина в живота ,моят най-добър приятел, моето всичко. Обичам те безкрайно. Почивай в мир“, написа Гери от племето на Завоевателите. 

Въпреки че отпадна рано от Игрите, 30-годишната риалити звезда бе сред запомнящите се участнички в седмия сезон. Противно на очакванията заради външния й вид, тя се представяше много добре на арената. Гергана работи като инфлуенсър в социалните мрежи, обича да обикаля света, живяла е в множество различни държави.
 

 

