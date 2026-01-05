Германия: Да се спрат социалните помощи за бедни мигранти от България

Фейсбук

Депутатите от Християнсоциалистически съюз в Бундестага се събират в манастира Зеон, те ще го направят с нов лидер и с добре познат дневен ред. Александър Хофман, новият председател на парламентарната група на ХСС, ще ръководи за първи път зимната среща. Очакванията са не толкова към стила му, колкото към това дали ще продължи твърдата линия на партията по темата, която от години ѝ носи публична разпознаваемост: ограничаването на миграцията към германската социална система, предава изданието Münchner Merkur, цитирано от "Фокус".



Основното послание ще бъде по-строга миграционна политика, като особен акцент се поставя върху така наречената "миграция на бедността“ от страни членки на ЕС – на първо място България и Румъния. В проекторешението на депутатите от ХСС разполага, се настоява за сериозно затягане на правилата, които в момента позволяват достъп до социални помощи при минимална заетост.



По оценка на ХСС настоящите европейски регулации създават условия за злоупотреби. Границата от 5,5 работни часа седмично е достатъчна, за да се придобие статут на "работник“ в ЕС и с това – право на престой и социални плащания в Германия. Според ХСС това е довело до устойчиви модели на експлоатация, при които бедни мигранти от България биват привличани с фиктивни миниработи, настанявани в пренаселени и занемарени жилища, а реалната печалба остава за посредници, наемодатели и мрежи за социални измами.



"Трудовата миграция към Германия не бива да бъде миграция на бедността“, заявява Хофман. Затова ХСС настоява за промяна в европейската директива за свободното движение, така че понятието "работник“ да означава реална и устойчива заетост, а не формално изпълнение на минимални часове с цел достъп до помощи. Целта, по думите му, е да се спре "бандитският и мафиотски организиран внос на бедност в германската социална държава“.



В този контекст темите за депортации, граничен контрол и връщане на бежанци от трети страни остават важни, но дебатът за бедните мигранти от България и Румъния се очертава като ключов за вътрешнополитическия натиск върху правителството. ХСС аргументира позицията си с необходимостта да се защити самият принцип на свободното движение на работници в ЕС, който според партията е застрашен именно от системните злоупотреби.



Според тях достъпът до германската социална система трябва да бъде резултат от реален труд, а не от бедност, внасяна през европейските правила. В противен случай, предупреждава ХСС, обществената подкрепа за свободното движение в ЕС ще продължи да ерозира – особено в региони, където социалното напрежение вече е осезаемо.

