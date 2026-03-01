Германия, Франция и Великобритания отговориха на Иран

Кадър Ютуб

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания заявиха, че са готови на „пропорционални отбранителни действия“, за да „унищожат в зародиш способността на Иран да изстрелва ракети и дронове“. Това се заявява в съвместна декларация на тримата лидери, публикувана днес и цитирана от Франс прес.

„Лидерите (на групата Е3) са потресени от безразборните и непропорционални ракетни атаки, извършени от Иран срещу държави от региона“, се посочва в изявлението, допълва БТА.

Иран нанесе предприе удари срещу страни от региона в отговор на ударите, нанесени от САЩ и Израел по иранска територия.

