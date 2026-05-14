Германия: Милка мами с размера на шоколадите

Окръжният съд в Бремен постанови, че Mondelez Deutschland е подвела потребителите, като е намалила размера на шоколадовите блокчета Milka предвид покачващите се цени на какаовите зърна. Това се посочва в решението на съда.

Центърът за защита на потребителите в Хамбург заведе дело срещу компанията през есента на 2025 г. Основанието за делото е фактът, че производителят, в отговор на покачващите се цени на какаовите зърна, е започнал да произвежда 90-грамови блокчета вместо обичайните 100-грамови. Опаковката на шоколада е останала непроменена, само че е по-тънка с 1 мм. Въпреки че новото тегло е посочено върху продукта, агенцията е установила, че производителят не е предприел достатъчно мерки, за да информира потребителите за промяната, предаде Факти.

„Апелативният съд постанови, че намаляването на съдържанието на опаковката, оспорено от ищците, представлява случай на така наречена фиктивна опаковка и следователно представлява заблуда на потребителите“, постанови съдът. Съдиите подчертаха, че намаляването на размера на шоколадовите блокчета само по себе си е законно, но тъй като преди това са тежали постоянно 100 грама, промяната в теглото е създала „разлика между действителното съдържание и визуалното очакване, създадено от потребителя“.

Съдът установи, че Mondelez Deutschland е трябвало да включи „ясно, разбираемо и забележимо“ обозначение за промяната в съдържанието върху опаковката. Как това трябва да се направи на практика, производителят трябва да реши за всеки случай поотделно, се казва в решението. Mondelez Deutschland преди това не е била съгласна с критиките и е отбелязала, че е съобщила предварително за предстоящите промени в социалните медии. Според информационната агенция DPA производителят вече е обжалвал решението на съда в Бремен пред по-висша инстанция. Според него компанията няма да бъде наказана дори след влизането в сила на решението на съда, но това ще създаде прецедент за в бъдеще.

