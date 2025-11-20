Германия: Русия може да атакува НАТО още преди 2029 година

Кадър Ютуб

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус смята, че НАТО трябва да преразгледа своите прогнози относно евентуален военен конфликт с Русия.

В интервю за вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung той посочва, че Русия може да възстанови достатъчно своите войски и да нападне източна страна-членка на НАТО още преди 2029 г. Писториус подчертава, че вече има подобни прогнозни мнения.

Министърът е бил попитан дали Германия разполага с време да се подготви за война в страните от НАТО. По-рано Писториус е казвал, че засилването на отбранителния курс отнема време.

„Този въпрос остава спекулативен. Военните експерти и разузнавателните служби могат приблизително да оценят кога Русия ще възстанови въоръжените си сили до такава степен, че да бъде в състояние да нападне страна-членка на НАТО на изток. Винаги сме казвали, че това може да се случи след 2029 г.“, отговори Писториус, цитиран от УНИАН, цитира Блиц

Въпреки това, той добави, че сега са се появили други оценки, според които това е възможно още от 2028 г. А някои военни историци дори смятат, че изминалото лято е било последното мирно.

„Не трябва да създаваме впечатлението, че НАТО не е в състояние да се защити. В състояние е. Алиансът разполага със значителен потенциал за възпиране. Конвенционален, но, разбира се, и ядрен. Независимо от това, ние разполагаме с боеспособни въоръжени сили, но, да, трябва да ги оборудваме още по-добре“, заяви Борис Писториус.

Повече за подготовката на Германия за война

Германия инвестира милиарди евро в укрепването на въоръжените сили. До 2029 г. страната планира да въведе в експлоатация осем морски патрулни самолета P-8A Poseidon.

Тези бойни самолети, произведени в САЩ, отговарят за проследяването и унищожаването на вражески подводници. Германия вече е получила първия от тях. Планира се те да действат в Северния Атлантик, Балтийско и Северно море заедно с други самолети на съюзниците.

Страната ще закупи за армията и 20 бойни хеликоптера Airbus SE на стойност над 3 милиарда евро. Сключените договори ще позволят да бъдат закупени 100 000 устройства за нощно виждане от Hensoldt AG и Theon International на стойност около 1 милиард евро.

Освен това, след анализ на медицинската система, Бундесверът откри в нея редица недостатъци, които са критични в случай на военни действия. Забележките са събрани в доклад и се предполага, че лекарите ще ги отстранят в кратки срокове.

