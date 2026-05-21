Германия: Украйна да стане асоцииран член на ЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц предлага Украйна да получи пряка роля в структурите на ЕС като временна мярка в хода към присъединяването ѝ към блока, а също и за да се улеснят преговорите за прекратяване на започнатата от Русия война.

В писмо до лидерите на ЕС, с чието копие разполага Ройтерс, Мерц предлага Украйна да придобие нов статут на "асоцииран член", който ще позволи на украински официални представители да участват в срещи на върха на Евросъюза, както и на министерски заседания, но без да участват в гласуванията, съобщи БТА.

Освен това германският лидер предлага страните от блока да поемат "политическия ангажимент" да приложат клаузата за взаимопомощ, за да може по този начин на Киев да получи "съществена гаранция за сигурност".

Според експерти ясният план за присъединяването на Киев към ЕС може да се окаже от решаващо значение за усилията на президента Володимир Зеленски да убеди украинците да приемат някакъв вариант за мирно уреждане на конфликта, особено с оглед на очертаващата се перспектива Украйна да не успее да си върне контрола върху свои територии или да стане член на НАТО.

Европейски официални лица обаче казват, че не е реалистично Украйна да стане пълноправен член на Евросъюза през следващите няколко години, въпреки че в обсъждания от Вашингтон, Киев и Москва план е посочено, че това следва да се случи до 2027 г.

Предложението на Мерц представлява опит за компромис между бързото присъединяване на Украйна към ЕС и настоящия ѝ статут на кандидат за член.

