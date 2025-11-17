Германия 4:0 Словакия

снимка: Пиксабей

Германия води с 4:0 срещу Словакия в последен двубой от група "А" на квалификациите за Мондиал 2026 в зона "УЕФА". Резултата откри Ник Волтемаде в 19-ата минута, а малко по-късно Серж Гнабри завърши с попадение чудесна триходова атака. Другите две попадения заби Льорой Сане (36', 41'). Срещата в Лайпциг ще реши съдбата на първото място и директната квота за световните финали. В момента двата тима имат по 12 точки, но Бундестимът е с предимство заради по-добрата си голова разлика. Това означава, че съставът на Юлиан Нагелсман ще е доволен и на равенство, допълва Спортал.

През септември словаците изненадаха Германия в Братислава и спечелиха с 2:0, но слязоха от върха в групата заради загубата от Северна Ирландия. Това беше и единственият мач, в който отборът на Франческо Калцона допусна попадения във вратата си.

ерманците бързо си стъпиха на краката след поражението в първия кръг, като взеха максимума от двубоите срещу Северна Ирландия и Люксембург, макар че не впечатлиха с изявите си.

В исторически план Германия и Словакия са се срещали общо шест пъти, като са си разменили по три победи.

