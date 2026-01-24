Германия и Италия отхвърлиха участие в Съвета за мир на Тръмп в настоящия му вид

кадър: Нова тв

Германският канцлер Фридрих Мерц категорично отхвърли участието на Германия в т.нар. Съвет за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите му, в сегашния си вид структурата и ръководството на съвета са несъвместими с германската конституция.

Мерц направи изявлението по време на съвместна пресконференция в Рим с италианския премиер Джорджа Мелони. Той подчерта, че още преди седмици е заявил на Тръмп готовност Германия да се включи, ако става дума за ограничен мандат, първоначално замислен за наблюдение на мирния процес в Газа. В настоящата си форма обаче инициативата излиза далеч извън тези рамки.

Канцлерът уточни, че Берлин по принцип е отворен към нови формати на сътрудничество със САЩ, когато те целят реален напредък към мир - не само в Близкия изток, но и в Украйна. Това обаче трябва да става в рамките на международното право и демократичните принципи.

Подобна позиция изрази и италианският премиер Мелони. Тя заяви, че и за Италия участието в Мирния съвет в сегашния му вид би било противоконституционно. Според нея инициативата може да бъде преработена, тъй като и други държави имат сериозни резерви, предаде БНР.

Съветът за мир беше обявен от Доналд Тръмп по време на Световния икономически форум в Давос. 19 държави подписаха учредителния документ, сред тях България, но ключови европейски страни - включително Германия - останаха извън инициативата.

