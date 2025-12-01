Германия и Полша планират да сключат пакт за отбранително сътрудничество

Кадър Youtube

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Германия и Полша работят за сключване догодина на пакт за отбранително сътрудничество, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Дадохме насоки на нашите министри да изготвят споразумение за сътрудничество в областта на отбраната. Желаем да го финализираме догодина, когато отбелязваме важна годишнина в двустранните ни отношения", посочи Мерц.

Той визираше 35-тата годишнина от сключването на полско-германския Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1991 г.

