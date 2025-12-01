реклама

Германия и Полша планират да сключат пакт за отбранително сътрудничество

01.12.2025 / 18:43 2

Кадър Youtube

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Германия и Полша работят за сключване догодина на пакт за отбранително сътрудничество, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Дадохме насоки на нашите министри да изготвят споразумение за сътрудничество в областта на отбраната. Желаем да го финализираме догодина, когато отбелязваме важна годишнина в двустранните ни отношения", посочи Мерц. 

Той визираше 35-тата годишнина от сключването на полско-германския Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1991 г.

 

0
0
cron1 (преди 52 секунди)
Рейтинг: 133738 | Одобрение: -17947
Да, Крис - членството в НАТО! :'(:errm:Гняв
Марио Кроненберг
2
1
kris (преди 32 минути)
Рейтинг: 539748 | Одобрение: 101013
Отношенията във военната област между двете държави куцат и виждаме как Полша купува оръдия, бронетанкова техника и бойни самолети от Корея.....Дали нещо друго освен омразата срещу Русия ще ги обедини.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

