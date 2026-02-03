Германия има най-възрастно работещо население в ЕС

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Германия има най-възрастното работещо население в ЕС, сочат официални данни, цитирани от ДПА.

В никоя друга страна от ЕС делът на работещите хора на възраст между 55 и 64 години не достига 24 процента от заетите, посочва германската статистическа служба „Дестатис“ (Destatis), позовавайки се на данни на Евростат.

Средният дял на тази възрастова група сред работещите е 20 процента в ЕС, а в някои страни като Малта той пада до 11 процента.

Над средното ниво са също така Италия с 23 процента и България с 22,3 процента, посочва БТА.

Важна причина за това развитие на трудовия пазар е все по-силното застаряване на населението в Германия, както и по-късното пенсиониране.

Германците са се пенсионирали средно на 64,7 години през 2024 г. спрямо 63 години преди две десетилетия.



Междувременно задължителната пенсионна възраст в този период постепенно бе увеличена, а схемите за ранно пенсиониране - свити.

Застаряването на населението в Германия поставя значителни предизвикателства пред икономиката, която зависи все повече от квалифицирана работна ръка от чужбина за попълване на свободните позиции.

Същевременно германското правителство въведе схемата „активно пенсиониране“, която дава на служителите по 2000 евро необлагаем доход месечно, ако продължат да работят след навършване на пенсионна възраст.

