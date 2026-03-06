Германия изтегля още военни части от Близкия изток

Кадър Youtube

Германия изтегля от Близкия изток още военнослужещи от Бундесвера, заяви за Ройтерс говорител на германската армия в седмия ден от американско-израелските удари по Иран, пораждащи ответни ирански действия.

Военнослужещи, включени в състава на Временните сили на ООН в Ливан са изтегляни заради ситуацията около сигурността в региона, каза говорителят.

Бундесверът вече значително съкрати персонала си във военната база край град Ербил в Северен Ирак.

Медийната група Ер Ен Де (Redaktionsnetzwerk Deutschland - RND) заяви, че германски военнослужещи, които са били разположени в Бахрейн, вече са се завърнали у дома. Ер Ен Де добави, че в момента се подготвя изтеглянето на германски сили и от Кувейт. Войници и персонал от германското посолство в Багдад се предислоцират в Йордания, добавя медията.

Говорителят на германската армия отказа да коментира тази информация.

В Близкия изток има около 500 германски военнослужещи. По-голямата част от тях се намират в Ирак и Йордания, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!