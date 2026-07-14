Германия към Русия: Спрете войната срещу Украйна и пак ще имате бензин

Пиксабей

Германският посланик в Москва беше извикан в Министерството на външните работи, заради клип, който призовава войната в Украйна да бъде прекратена. На 6 юли германското посолство в Русия публикува видеоклип предлагащ решение на недостига на бензин. В него се казва: "Кремъл активно обсъжда как да се справи с настоящия недостиг на гориво, ограничавайки продажбите, внасяйки гориво от чужбина и укрепвайки противовъздушната отбрана. Имаме много по-проста идея – да прекратим агресивната война срещу Украйна.", цитира Актуално.

В отговор германският посланик беше извикан при Мария Захарова, която коментира пред посланика, „че плъзгането на германските агитпроп информационни и комуникационни усилия в стила на най-лошите нацистки пропагандни практики е неморално и предизвиква исторически обусловено отхвърляне и възмущение сред най-широките слоеве от населението в нашата страна.“

Според изявление от самото германско посолство обаче, причината за призоваването е огромният брой гледания на видеоклипа. От посолството обещаха „да продължат да се застъпват за прекратяване на чудовищната агресивна война срещу Украйна и да докладват за нейните последици“.

Редактор "Екип на Петел",

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