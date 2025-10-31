Германия копира България: Праща пенсионерите да работят

Пиксабей

Докато в Германия подготвят закон, който насърчава пенсионерите да останат активни и полезни, у нас се чуват абсурдни предложения да се спре изплащането на пенсии на онези, които все още работят. Там - разум и грижа за хората, тук - недомислие и наказание за трудолюбието, пише Блиц

Германското правителство прие законопроект, според който работещите пенсионери ще могат да получават до 2000 евро месечно без данък. Мярката влиза в сила от началото на следващата година и има за цел да компенсира недостига на работна ръка. Очаква се до 2030 г. работоспособното население на Германия да намалее с над 6 милиона души - и властите действат навреме, като поощряват възрастните хора, които искат и могат да продължат да работят.

А у нас? Вместо да мислим как да задържим хората, които все още имат сили и желание да бъдат полезни, чуваме от синдикални лидери, че “работещите пенсионери не би трябвало да получават пенсия”. Какво означава това? Че човек, който цял живот е внасял осигуровки, щом реши да продължи да се труди след пенсионна възраст, трябва да бъде лишен от дохода, който сам си е изработил?

Не стига, че пенсиите са унизително ниски, заплатите - също, а млади хора няма кой знае колко, та сега и малкото останали работещи пенсионери да се накажат.

Сякаш е престъпление, че не са легнали на дивана, а продължават да носят полза на обществото

Парадоксът е очевиден - България страда от недостиг на работна ръка и внася работници от други страни, които често не знаят езика, нямат квалификация и не познават местните условия. А в същото време онези, които са изградили тази държава, които знаят занаята си и не се страхуват от работа, ги караме да се чувстват виновни, че не седят вкъщи.

Вместо да ги наказваме, трябва да ги поощряваме. Възрастният човек, който още има сили да работи, заслужава уважение, не лишения. Той не “взима двойно”, както някои злонамерено твърдят - той просто получава това, което си е изработил през годините.

Германия разбира, че опитът и трудолюбието нямат възраст. Дано и у нас най-сетне се намерят хора във властта, които да го проумеят.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!